¿Qué dijo "El Canelo" del reto que le mandó el campeón de la UFC?

Saúl "El Canelo" Álvarez se convirtió en el campeón indiscutido de peso supermediano, y por ello, la corona del pugilista tapatío ha cobrado "más valor" a la hora de saber quién podría acabar con su reinado.

Curiosamente, el retador en esta ocasión no viene de la disciplina del boxeo, sino de las artes marciales mixtas. El nigeriano Kamaru Usman, quien es el vigente campeón de peso wélter de la UFC considera que una pelea frente a "El Canelo" Álvarez causaría un gran impacto, ya que se estaría enfrentando los máximos exponentes de ambas disciplinas.

"Sería el combate más grande de la historia. Ver a los mejores Libra por Libra de los deportes de combate y enfrentarse. Probablemente sería el mayor evento de la historia", comentó para para DAZN.

Asimismo, el africano de 1.83 metros de estatura aseguró que entrar en otro terreno no es algo que le asuste.

"Es algo que no me asusta. Es algo que me despierta por la mañana. Es algo por lo que podría arriesgarme a dejar a mi hija por otras 12 semanas"

¿Qué contestó "El Canelo"?

Inmediatamente las palabras de Kamaru Usman generaron estruendo en el entorno de "El Canelo", y el pugilista tapatío contestó con una sola palabra en inglés "Payday", la cual hace referencia a que el peleador de artes marciales mixtas "solo está en busca de dinero".

Por tal motivo, luce complicado ver una pelea entre Kamaru Usman y Saúl Álvarez, ya que además el mexicano se prepara para buscar el titulo crucero del CMB.

