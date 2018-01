QB Carson Palmer anunció su retiro de la NFL

REDACCIÓN 02/01/2018 05:44 p.m.

Solo un día después de que el coach Bruce Arians anunciara su retiro, los Cardenales de Arizona han recibido un golpe fuerte más, en esta ocasión es su hasta hoy quarterback quien ha determinado dejar la actividad profesional y con ello el conjunto pierde una pieza clave en su esquema, Carson Palmer.

Luego de sufrir una lesión en la mano que lo mantuvo fuera de la actividad a lo largo de la segunda mitad de la campaña, el pasador de 38 años anunció este martes su retiro del futbol americano profesional.

El anunció y la determinación del emblema en el ataque cardenal se presenta luego de que Arizona no lograra meterse a la ronda de postemporada, tras culminar el año con marca de 8-8 en el Oeste de la Conferencia nacional.

El antiguo jugador de los Trojans disputó siete temporadas con los Cincinnati Bengals, dos con los Oakland Raiders y, para el cierre de su carrera, vistió el jersey de los Cardinals. Inició en 181 encuentros, donde obtuvo 92 victorias, 88 derrotas y un empate. Además lanzó para 46 mil 247 yardas y 3 mil 941 pases completos de 6 mil 307 intentos a lo largo de su amplia trayectoria.

An open letter from Carson Palmer.



Carson calls it a career » https://t.co/3tkaqIqQaD#CheersToCarson pic.twitter.com/9m8Qs5yWpQ