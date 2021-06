¿Pulisic el nuevo Donovan? Así mandó a callar a los mexicanos tras triunfo de EU

La Selección Mexicana recibió un duro golpe luego del triunfo de la Selección de Estados Unidos en la final de la Liga de Naciones. Christian Pulisic fue clave y parece que ya desplazó a Landon Donovan como el nuevo verdugo del Tricolor.

Pulisic firmó una increíble semana al ganar la Champions League con Chelsea, y este domingo sumó su primer título con la selección de las barras y las estrellas. Siempre mostró peligro, y con su penal, se dio el lujo de mandar a callar a la afición mexicana.

Tras marcar el gol de penal, que se convirtió en el de la victoria para Estados Unidos, Pulisic festejó en una de las esquinas del campo, en donde le llovió todo tipo de cosas y en respuesta, el estadounidense llevó el dedo a su cara con un gesto de silencio, mismo que se hizo viral en redes sociales.

Algunos mexicanos ya han destacado que tras el gesto de Christian Pulisic, ha desplazado a Landon Donovan, que durante años se convirtió en el enemigo número 1 de la afición mexicana.

CHRISTIAN PULISIC GIVES THE @USMNT THE LEAD ???? pic.twitter.com/WRDgXL6LXF — CBS Sports Golazo (@CBSSportsGolazo) June 7, 2021

Donovan destacó por grandes polémicas entre burlas, declaraciones y hasta humillaciones.

Esta fue la primera vez que Christian Pulisic le gana un partido a la Selección Mexicana, en un capitulo que calienta más la rivalidad entre ambas selecciones, tras un partido lleno de goles, polémicas, broncas y un mal arbitraje que terminó con la derrota del Tri y el título de EU.

