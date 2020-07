"Puedo ser un referente también en el futbol europeo": Gerardo Arteaga

El lateral mexicano Gerardo Arteaga, transferido hace tres días al Genk de la Liga de Bélgica, aseguró este miércoles que se ve a sí mismo con una carrera exitosa en Europa, consecuencia de su entrega al trabajo.

"Me visualizo trabajando de la manera que siempre lo he hecho, superando retos, logrando las metas que me propongo y demostrando que puedo ser un referente también en el futbol europeo", señaló en unas declaraciones divulgadas por el Santos Laguna, equipo en el que debutó como profesional.

Nacido en septiembre de 1998 en Zapopan, Jalisco, Arteaga es un zaguero de perfil zurdo, considerado como uno de los jóvenes más talentosos del futbol mexicano, con un paso por las selecciones juveniles y convocado en el 2018 al equipo nacional de mayores.

A partir del próximo mes de agosto vestirá la camiseta del Genk, lo cual consideró es un sueño cumplido.

"Es el sueño de muchos, haberlo logrado para mí significa mucho. Extrañaré, es algo complicado porque de un día para otro no estaré en mi país y dejo al club que me ha dado todo, pero voy por un sueño, por algo que quiero", agregó.

El jugador es considerado como una pieza importante en la selección que jugará en marzo próximo el Preolímpico y de clasificarse México a los Juegos de Tokio 2020, será uno de los líderes del equipo que buscará una medalla.

Arteaga reconoció estar más que contento por la ilusión de ir a Europa y confió en crecer como futbolista en su nueva etapa.

"Estoy agradecido con el Santos porque a pesar de tener contrato vigente, me ayudó a cumplir mi sueño, a vivir una nueva experiencia en el fútbol europeo. Es algo por lo que siempre voy a estar agradecido con ellos", indicó.

El jugador, que fichó con el Genk por cinco años y 3,5 millones de euros, confesó haber sentido nerviosismo y miedo cuando a los 14 años dejó su casa en Guadalajara y se involucró con el Santos Laguna, pero la adaptación fue fácil por el apoyo de los compañeros.

"Fue complicada mi llegada, algo nuevo para mí, no conocía, pero los compañeros me hicieron parte de ellos. Tengo que agradecer al club que me trató bien desde el primer día hasta el último y me brindó las herramientas para lograr lo que quiero", señaló.

El Genk es uno de los equipos más importantes de la Liga de Bélgica, que el pasado año logró su cuarto título y luego de terminar séptimo en el pasado campeonato, es candidato a ser protagonista en la próxima temporada que arrancará en un par de semanas.

Con información de EFE