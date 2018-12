PSV une a sus filas a otro joven mexicano

Un jugador más con raíces mexicanas llega al futbol holándes. PSV Eindhoven firmó al mexicanoamericano, Richard Ledezma, quien llega del Real Monarchs de la USL, aunque su carta partenecía al Real Saltk Lake.

El mediocampista, de padres aztecas, pero nacido en Phoenix, Arizona, tiene un contrato con los Granjeros hasta el verano de 2020 y se unirá a la Sub 19 del equipo.

"Firmé mi primer contrato profesional con PSV. Gracias a todos los que creyeron en mí, no puedo esperar a lo que el futuro me depara! Gracias a mis compañeros de equipo, entrenadores y amigos que me ayudaron a lograr esto", compartió Richard Ledezma a través de Twitter.

I have signed my first professional contract with @psv ????thank you to all who believed in me , I can´t wait for what the future holds for me ! Thank you to my teammates , coaches, and friends that helped me accomplish this ????@zlebmada pic.twitter.com/gUXBTQjtX3