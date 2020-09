PSG y Neymar, los culpables de la alta cláusula de Messi

El Barcelona está muy cerca de perder a Lionel Messi, sin embargo, el obstáculo en el deseo del argentino por salir del club blaugrana es su costosa cláusula de rescisión, la cual está por las nubes gracias al PSG y Neymar.

De acuerdo a Medio Tiempo, Jordi Mestre, exvicepresidente deportivo del Barcelona hasta 2019, aseguró que la millonaria cláusula de rescisión de Lionel Messi subió casi al doble después de que el PSG fichó a Neymar por 222 millones de euros.

"Lo que me dicen desde el club es que hay una cláusula de 700 millones de euros y que si Messi quiere irse, debe pagar. El club lo tiene muy claro. Con Neymar, el PSG pagó la cláusula (en 2017)", dijo Jordi Mestre a RAC1, y recordó que previo a ese acontecimiento con el brasileño, la cláusula de Messi era de 400 millones de euros.

El exdirigente también habló del contrato con el que Messi espera salir libre del Barcelona.

"No me consta que Messi se pueda liberar sin pagar la cláusula. No tiene sentido firmar un contrato con un jugador y que marche cuando le dé la gana. Los contratos deben cumplirse y lo firman ambas partes", señaló.

está en su derecho de irse, pero debe cumplir los pasos y las fechas, como Xavi e Iniesta. Todos sabíamos que no sería eterno", concluyó.