PSG vs Manchester City EN VIVO Champions League

En uno de los partidos más esperados, el Paris Saint Germain y el Manchester City se enfrentan en la jornada 2 de la Champions League, con un ingrediente especial, el regreso de Lionel Messi.

Los de Pep Guardiola pudieron ganar su partido de la primera jornada al vencer al RB Leipzig, sin embargo, los parisinos apenas pudieron sacar un empate ante el Brujas.

Messi podría regresar al campo tras superar su lesión de rodilla y podríamos ver otra vez al tridente que el mundo espera ver a lado de Neymar Jr. y Kylian Mbappé, además del reencuentro, aunque como rivales, entre el astro argentino y Pep Guardiola.

EN VIVO PSG vs Manchester City Champions League

¡Se termina la primera mitad! El PSG lo está ganando 1-0 ante el Manchester City en el Parque de los Príncipes

7' ¡GOOOOOOOOOOOL DEL PSG! Messi-Mbappé y Gueye pone el primero para el cuadro parisino en la Champions League. PSG 1-0 ManchesterCity

¡Estalló el Parque de los Príncipes! ??



Idrissa Gana Gueye abrió el marcador en casa y ya lo gana el PSG. ??



???? @PSG_espanol 1-0 @ManCityES ??????????????°#TNTSportsMex°

EN VIVO

?? https://t.co/JQlaaoE4jZ

?? @CinemaxLA pic.twitter.com/mCOvQ4r123 — TNT Sports México (@tntsportsmex) September 28, 2021

¡Arranca el partido! PSG y Manchester City se enfrentan en la UEFA Champions League desde el Parque de los Príncipes

Los titulares del PSG ¡Tenemos al tridente Messi, Neymar, Mbappé!

?? ¡Los titulares de hoy! ????



???? Donnarumma

???? Hakimi

???? Marquinhos

???? Kimpembe

???? Nuno Mendes

???? Ander Herrera

???? Verratti

???? Gueye

???? Messi

???? Neymar

???? Mbappé pic.twitter.com/NypruViCw8 — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) September 28, 2021

El once titular del Manchester City

Here's how we're lining up in Paris! ??



XI | Ederson, Walker, Dias (C), Laporte, Cancelo, Rodrigo, Bernardo, De Bruyne, Mahrez, Sterling, Grealish.



SUBS | Steffen, Carson, Stones, Ake, Jesus, Torres, Fernandinho, Foden, McAtee, Wilson-Esbrand.



?? #ManCity pic.twitter.com/K2sDdnFyRN — Manchester City (@ManCity) September 28, 2021

Así resuena el Parque de los Príncipes

Y BIEN AMIGOS... ?? pic.twitter.com/rmJUshhxk3 — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) September 28, 2021