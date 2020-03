Primero no contempla dar título a Cruz Azul y ahora Bonilla, con covid

Luego de declarar en días anteriores que la Liga MX no contempla otorgarle el título al Cruz Azul, actual líder indiscutible del torneo por el paro de juegos por la pandemia del coronavirus, el presidente del organismo, Enrique Bonilla, anunció que dio positivo por covid-19.

A través de un comunicado, Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, anunció haber dado positivo a las pruebas de Coronavirus Covid-19. "Deseo comunicar a ustedes que después de realizarme los estudios pertinentes sobre COVID-19 he resultado positivo", dice el texto.

Mensaje de la Presidencia Ejecutiva de la LIGA MX / ASCENSO MX:https://t.co/4pOOTzeFBb pic.twitter.com/WyPre2Z81j — LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 21, 2020

En el escrito, el directivo explica que no ha presentado síntomas graves y ya ha comenzado su cuarentena para alejarse y prevenir así contagios. "Hasta el momento, pese a las pruebas realizadas, no presento síntomas graves y permaneceré en cuarentena como me indican las autoridades de la Secretaría de Salud". "Por supuesto, me mantendré al tanto de la situación que vive nuestro país y las alternativas y posibles soluciones para resolver la situación que atraviesa, en especial, la familia de la LIGA MX / ASCENSO MX". https://www.mediotiempo.com/futbol/liga-mx/coronavirus-enrique-bonilla-presidente-liga-mx-positivo-covid-19.

El de Bonilla no es el primer caso de Coronavirus en la Liga MX, ya que el Presidente de San Luis, Alberto Marrero, también informó que es portador del virus. https://www.mediotiempo.com/futbol/liga-mx/coronavirus-enrique-bonilla-presidente-liga-mx-positivo-covid-19.