Presidente de la Federación Mexicana de Natación responde con burla y sarcasmo a las quejas de entrenadores (VIDEO)

El drama sobre la Federación Mexicana de Natación (FMN) continúa, específicamente sobre el presidente de dicho organismo, Kiril Todorov, el principal señalado por atletas, entrenadores y padres de familia de la intoxicación y hospitalización de 400 nadadores que participaron en el Campeonato Nacional de Curso Corto que se celebra en Guadalajara.

Todorov sigue sin aceptar los reclamos, y ahora un video que circula en redes sociales, muestra la postura de prepotencia que el presidente de la FMN ha tomado sobre las malas condiciones de la alberca en el Polideportivo Municipal, lo que ha provocado indignación en el deporte nacional.

¿Quién es el culpable de la hospitalización de nadadores del Campeonato Nacional de Guadalajara?

Sin embargo, la FMN y el Code Jalisco que dirige Fernando Ortega Ramos, quien entró en funciones hace unos días, han asegurado que las condiciones del agua son óptimas para competir, por esa razón decidieron seguir con la competencia pese a los reclamos.

La grabación comienza cuando la Asociación de Natación del Estado de México (ANEM), anuncia que se retira de la competencia. Acto seguido, Nelson Vargas anuncia que levantará una denuncia ante la Federación Mexicana de Natación por daños y prejuicios al no supervisar la competencia y poner en peligro a los atletas. Además asegura que deslinda al Code Jalisco de responsabilidades.

El video sigue con Todorov escuchando los reclamos de entrenadores que señalan a las malas condiciones de la alberca, como la razón por la que los jóvenes atletas tuvieron quemaduras, intoxicación y con el peligro de que la garganta se inflame, se queme y luego todo se vaya todo al pulmón.

“Si alguien tiene alguna acción legal están los mecanismos para que puedan hacerlo”, asegura Todorov.

¿Qué pasó con los atletas hospitalizados por químicos de alberca en Campeonato Nacional de Guadalajara?

“No se trata nada más de eso licenciado, tome en cuenta que es uno de los eventos más importantes a nivel nacional, el año pasado fueron los mismos problemas con este alberca. Más de 400 chavos estuvieron en el servicio médico, usted dice que no se reporta ninguna falla, no sé qué más pruebas necesita cuando tiene reportes diario. En lo personal uno de mis nadadores tiene quemaduras en la cara. No estamos aquí para decir ‘alguien más’, ‘alguien más’, bueno qué lástima se van. ¿Y la lana qué onda? Cómo padres de familia que uno gasta, como asociación para los alimentos, transporte, logística, es muy fácil decir ‘alguien más’?, reclama uno de los entrenadores ya molesto.

Ante esta queja, el presidente de la federación se muestra sarcástico y en tono burlón responde: “¿Alguien más?”, lo que provocó risas entre los que estaban en ese momento.

Otro de los entrenadores señala las consecuencias que provoca el mal estado de la alberca

“Primero la garganta se inflama, se quema y se va directo a los pulmones, con consecuencias graves a un futuro. Hay que tomar al toro por los cuernos y que tú tomes la decisión no para nuestro beneficio no de nosotros, sino de los chavos, siempre toman decisiones beneficiadas para ustedes, sin pensar en los atletas. Ah, pero viene primero el dinero, yo creo que ya tenemos que cambiar, por el bien de los atletas, no se nosotros, ya quitarnos las máscaras y ser directos”.

Ahora, varios atletas han lanzado una petición en Change,org para pedir la destitución de Kiril Todorov de la FMN. Esta no es la primera vez que nadadores y entrenadores alzan la voz contra el presidente, la indignación por las irregularidades en dicha federación lleva varios años.

