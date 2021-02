Prensa italiana pide a Gattuso no gritarle a Lozano en los partidos

Debido al nivel que ha mostrado Hirving Lozano con el Napoli, la mayoría de los aficionados en Italia están encantados. Además, la prensa le pidió a Gennaro Gattuso que no le grite durante los encuentros y lo deje tomar sus propias decisiones dentro del terreno de juego.

"Si yo estuviera en el lugar de Chucky, con todos los gritos de Gennaro Gattuso habría tenido un dolor de cabeza de por vida, una migraña increíble. No sé cómo lo hace. SI yo fuera Lozano, los médicos tendrían que recetarme analgésicos fuertes", mencionó Antonio Corbo, periodista italiano en la cadena CRC de Nápoles.

¿El "Chucky" Lozano es el mejor mexicano en el extranjero de la actualidad? ??



12 goles y 4 asistencias esta temporada. pic.twitter.com/XvVbvFjiri — FutbolSapiens (@futbolsapiens) February 5, 2021

Además, aseguró que no se le debe exigir de más al mexicano, pues el estratega le solicita diversas cuestiones defensivas al jugador por momentos. "No hay que pedirle al mexicano lo mejor en cada partido: sería un error. No quemes a Lozano, por favor", agregó.

La mejor temporada del Chucky

En la actual campaña, Hirving suma mil 967 minutos en todas las competencias en las que se encuentra el Napoli. Además, suma 12 anotaciones y así está consagrando su mejor temporada desde el verano de 2019 que llegó.

mac