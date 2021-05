¿Por qué volaron en 30 segundos los boletos para la final?

Luego de que salieran a la venta los boletos de la vuelta de la final del Guard1anes Clausura 2021 entre Cruz Azul y Santos en el Estadio Azteca, los usuarios en redes sociales se quejaron por la rapidez en la que se acabaron.

Este miércoles, en punto de las 11:00 horas, estaba programada que iniciara la venta de los boletos para la final, sin embargo, los usuarios se quejaron en redes sociales, pues no habían pasado ni 30 segundos, cuando el sitio de Ticketmaster reportaba que ya no había boletos disponibles.

La página de Ticketmaster ofrecía dos paquetes: Uno para dos o cuatro personas y otro más para grupo de tres, pero en ambos casos arrojaba la leyenda: "Boletos no disponibles. Por favor, intenta seleccionando una cantidad menor de boletos, puede ser que el evento esté agotado".

Por su parte, el Cruz Azul en sus redes sociales, publicó el mensaje de que comenzaba la venta de boletos, pero el equipo finalista lo único que consiguió fueron reclamos, pues los seguidores recriminaron que no habían podido comprar las entradas para el partido del próximo domingo.

¡BOLETOS A LA VENTA!



Compra ya tus entradas a la #GranFinal en el Estadio Azteca acá ??



?? https://t.co/Vu4Pon5YWI#Rómpela pic.twitter.com/8i6RTjdc4F — CRUZ AZUL (@CruzAzul) May 26, 2021

"Lo mismo que hace dos años y medio... Puro revendedor... Así nos tratan, nosotros que les hemos aguantado de todo y aquí seguimos de pie", fue uno de los mensajes que dejaron en la publicación de la Máquina.

Otro usuario compartió: "No me deja comprar boletos, eran para mi regalo de aniversario de mi esposa no conozco mujer más azul que ella y su pi... plataforma no sirve un carajo no se vale ahora que a la reventa".

"Ya no hay, se acabaron en menos de 30 segundos. Ah, pero los revendedores SIEMPRE traen fajos y fajos de boletos. Quién sabe cómo le harán", fue otro de los mensajes.

Así como el que decía: "Boletos a la venta", tienen todos los boletos agotados desde antes que salieran. Pin... corrupción!".

De acuerdo a lo publicado anteriormente, la venta estaba limitada a máximo cuatro boletos por usuario y el precio de las entradas oscilaba desde los 450 pesos hasta los 2,200.

MJP