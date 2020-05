¿Por qué usuarios en redes especulan sobre la muerte de Rey Misterio?

Desde hace unas horas, usuarios en redes sociales han especulado sobre la posible muerte del luchador mexicano Rey Misterio, luego de una "aparatosa caída" que sufrió en Money In The Bank de la WWE este domingo.

Rey Misterio luchó contra AJ Styles, Daniel Bryan, Aleister Black, Baron Corbin y Otis por el maletín de dinero.

La peculiar edición de 2020 de este evento anual de la WWE no dejó indiferentes a los fanáticos. No solo por primera vez se llevó a cabo el espectáculo debido a la pandemia de coronavirus, también fue la primera vez que los tradicionales combates por los maletines de ´Money in the Bank´ de la división masculina y femenina se desarrollaron a la vez y no solo en el ring, sino en todo el complejo de la sede central de la empresa.

El combate terminó en el techo, en donde fue instalado el cuadrilátero y las escaleras.

Sin embargo, uno de los momentos que más impresionó a los seguidores fue cuando Rey Corbin supuestamente lanzó a Aleister Black y a Rey Misterio desde el techo, momento que fue calificado de "asesinato" por numerosos internautas.

Magneto - Vuela, vuela ft King Corbin pic.twitter.com/qAjMH8Iigl — Pandilla Lucha Libre (@PandillaLucha) May 11, 2020

Que no se nos olvide que hoy en #MITB Corbin asesinó a Aleister Black & Rey Misterio ¿Este es tu ídolo? Contestame pic.twitter.com/7GlTFj1TwS — Pandilla Lucha Libre (@PandillaLucha) May 11, 2020

Ante esto, en redes sociales se comenzó a especular con la muerte del deportistas mexicano, quien en realidad se encuentra bien.