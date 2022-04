¿Por qué Salinas Pliego amaga con demandar a Faitelson?

David Faitelson hizo una declaración polémica al youtuber Escorpión Dorado durante una entrevista y la cual no justo nada al empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca y donde el comentarista deportivo trabajo.

Durante la travesía en auto con el Escorpión Dorado, Faitelson comentó que junto con José Ramón Fernández fueron despedidos por decisión de Salinas Pliego tras recibir una llamada de atención sobre una editorial que publicaron Joserra y él sobre Moisés Saba quien era socio del empresario.

La declaración del ahora comentarista de ESPN no agrado a Salinas Pliego, quien aseguró en Twitter que nunca despidió a Faitelson y aclaró que renunció de manera voluntaria ante la salida de Fernández, por lo que dijo estar seguro que solo bromeaba y lo emplazó a realizar una disculpa pública de lo contrario, lo demandaría por difamación, ya que enlistó conocer los motivos que realmente lo llevaron a salir de la empresa.

Estoy seguro que @Faitelson_ESPN estaba bromeando con el @ESCORPIONGOLDEN, voy a esperar su disculpa pública por inventar algo tan absurdo, decir que yo PERSONALMENTE le dije todo eso, me parece una pendejada.



David renunció VOLUNTARIAMENTE cuando salió José Ramón. https://t.co/mYPbt85hXp — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) April 11, 2022

Como parte de los tuits, Ricardo Salinas comentó que él sí sabe la razón exacta de su salida de TV Azteca y nombró a la esposa de Faitelson.



“Casi estoy seguro que yo sí me sé las razones por las cuales usted renunció, pero por agradecimiento personas… me las voy a guardar (y porque dicen que incluyen a su señora esposa)”. Un abrazote y aquí lo espero, me dice cómo le quiere hacer”, escribió el empresario de la televisora del Ajusco.

Casi estoy seguro que yo SI me sé las razones por las cuales usted renunció, pero por agradecimiento personal… me las voy a guardar (y porque dicen que incluyen a su señora esposa).



Un abrazote y aquí lo espero, me dice cómo le quiere hacer. pic.twitter.com/TQtlvOFhVh — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) April 11, 2022

