¿Por qué Maradona habla así? La incoherencia en su conferencia de prensa con el Gimnasia

Diego Armando Maradona regresa a la Dirección Técnica, el astro argentino se mostró conmovido por el recibimiento que le dieron unos 25 mil hinchas a su nuevo equipo, el club Gimnasia y Esgrima La Plata.

En su presentación dio mucho de qué hablar, tal y como sucedió en su paso por Dorado de Sinaloa.

Las declaraciones de Diego Armando fueron difíciles de entender cuando habló de política y desvarió sus respuestas cuando le preguntaron si para los argentinos era una esperanza que volviera a trabajar en Argentina:

“Sí, pensando que la comida y el trabajo es fundamental. No trabajas, no tienes para llenar la olla. El argentino medio lo ve y al otro no lo dejan ver. Esto va a durar mucho tiempo porque dicen que el que tiene la bomba más grande gana y los yankees la tiene”, respondió.

"Hoy me sentí en el cielo" ??????



En conferencia de prensa, Diego Maradona expresó su felicidad tras la presentación como DT de Gimnasia La Plata. pic.twitter.com/Cc9bNu4eGm — DIRECTVSportsAr (@directvsportsar) September 8, 2019

¿Por qué Maradona habla así?

A algunos les ha generado risa, a otros tristeza, pero cuando Diego Armando Maradona habla en televisión, genera polémica por sus constantes balbuceos como “esteee” y “eeeeeh”, con los que estira las oraciones.

¿Muchas preguntas surgen cuando no se entiende lo que dice “¿Habla así por las pastillas que dicen que toma? ¿Son los ansiolíticos? ¿Sufrió algún daño cerebral por haber consumido drogas en el pasado?



Desde su familia y sus doctores hay respuestas de lo que el mismo Maradona habló en un programa.

“Hay boludos que dicen que el otro día no se me entendía nada cuando hablaba… Y, claro, boludos, ¿cómo se me va a entender si estaba llorando?”, contó el DT del “Lobo” tras su presentación en Gimnasia.

"EL OTRO DÍA PONGO LA TELEVISIÓN Y DICEN: 'A MARADONA NO SE LE ENTENDÍA NADA'... ¡Y NO, BOL..., SI ESTABA LLORANDO!"#90MinutosFOX - Diego Maradona terminó la nota haciendo reír a todos. pic.twitter.com/YhyL61b5JH — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) September 10, 2019

Una de las primeras en hablar de este tema fue su hija Dalma, cuando en 2017 habló en Pampita Online y aseguró: “Hay un montón de veces que a él por ahí lo sacan al aire y no está para hablar. Él toma pastillas para dormir hace mil años y, mezcladas con una copa de alcohol, es terrible. Ni siquiera es que está borracho, porque con una copa de alcohol nadie está borracho, pero le hacen un efecto tremendo”.

Y agregó: “Hay veces en las que yo digo: ‘Bueno, si vos ves que tomó una pastilla para dormir y no se durmió no lo saques al aire’. Ahí es donde yo siento que no lo cuidan. Me da mucha bronca la gente que tiene alrededor porque siento que lo exponen”.

De acuerdo al Diario Olé, su médico personal durante años, Alfredo CXahe, también habló al respecto en la revista Noticias: “Me dio la impresión de que Diego había tomado un poco más de ansiolíticos de lo que le conviene, un exceso de medicación tranquilizante. O que tiene efectos residuales. Pero yo desconozco si tomó antes de salir al programa”.

El mismo doctor también aseguró que es mentira el rumor que dice, Maradona sufre algún tipo de daño cerebral tras años de consumo de droga.

Sin embargo, su expareja, Rocío Oliva confirmó que el Alplax se convirtió en una compañía necesaria tras dejar de consumir cocaína. Luego de sus tantas peleas, Olivia reconoció que El Pelusa necesitaba “tomarse entre 10 y 15 pastillas para dormir”.

