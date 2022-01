¿Por qué Luis García odiaba a Cruz Azul?

Luis García ha sido uno de los pocos jugadores que tuvo la "suerte" de poder vestir las camisetas de tres, de los "4 grandes" del futbol mexicano. En reiteradas ocasiones, el analista de TV Azteca dejó en claro que si bien, nació como futbolista en Pumas también les guarda un cariño especial a América y Chivas. Sin embargo, el Doctor García reveló que existió un equipo que siempre la cayó mal, y ese es nada más y nada menos que Cruz Azul.

A través de su canal de Youtube, el Doctor García confesó que después de retirase como futbolista, "está en paz" con todos los equipos de la Liga Mx, pero con la máquina le quedó cierto rencor.

¿A qué se debe el odio de Luis García a Cruz Azul?

A pesar de que Luis García aseguró que no le tocó enfrentarse a los mejores planteles de Cruz Azul, el Doctor fue contundente al asegurar de donde surgió el odio deportivo hacía la institución cementera.

"Me tocó enfrentarlos a los Cruz Azules, o sea, enfrenté a los 70´s porque estaba recién nacido, pero sí decía, puta los quiero matar. Nunca me ofrecieron jugar con ellos, si lo hubieran hecho no sé qué habría pensado, porque me caían tan mal, no sé si habría aceptado la oferta. Tenían muy buenos extranjeros, era cabronsísimo jugar contra ellos y ganarles, por eso no los aguantaba", señaló el analista de Tv Azteca.

