¿Por qué Hugo Sánchez rechazó dirigir a Pumas?

La salida de Míchel González de la dirección técnica de Pumas, convirtió a Hugo Sánchez en una de las opciones para dirigir al equipo universitario, pues él mismo reveló que el director deportivo, Chucho Ramírez, lo buscó para que tomara las riendas del club en el Apertura 2020, sin embargo, El Pentapichichi rechazó el llamado y reveló los motivos.

"A Chucho Ramírez, le agradezco la llamada telefónico que me hizo, Chucho tuvo el detalle de llamarme para ofrecerme esa posibilidad y le dije que le agradezco mucho que haya sido el primero que me llamara para ver si estaba interesado en que tomara las riendas del equipo, pero le dije que este es un momento difícil por la pandemia, que no sabemos en cuánto tiempo va a venir la dichosa vacuna", dijo el exjugador del Real Madrid.

Aunque Hugo Sánchez rechazó dirigir a Pumas, el también comentarista de ESPN, aclaró que en un futuro estaría dispuesto a regresar con los del Pedregal, siempre y cuando las condiciones sean mejores, pues aseguró que primero está la familia.

"A parte estoy en una situación familiar en la cual mis hijas quieren hacer la universidad aquí en Madrid y es uno de los motivos por los que estoy aquí con mi esposa. Y le dije que regresar a casa siempre me da gusto, pero este es un momento difícil no sólo para Pumas sino para el mundo, y que cuenten conmigo en un futuro cuando haya otra etapa que coincida", aseguró Sánchez.

Pese a que Pumas sigue buscando nuevo director técnico, el cuadro felino se encuentra en la segunda posición de la tabla de la Liga MX con seis puntos.