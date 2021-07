¿Por qué El Canelo no quiere pelear contra Gennady Golovkin?

Pese a sus títulos, éxitos, fortuna y reconocimiento, Saúl Canelo Álvarez sigue siendo acusado de pelear contra boxeadores que no están a su altura. Pero no fue así cuando el tapatío enfrentó a Gennady Golovkin, un rival que se le complicó, pero del que no quiere saber nada.

Los aficionados al boxeo han pedido desde hace años una tercera pelea entre el kazajo y el mexicano, pero El Canelo volvió a ser contundente y rechazó, al menos por ahora, una trilogía con Golovkin.

En entrevista con DAZN, Saúl Álvarez fue cuestionado sobre a quién preferiría enfrentar, si a Golovkin o al campeón del mismo peso de la WBC, Jermall Charlo, y su respuesta fue contundente.

"Charlo", contestó serio el tapatío.

Una vez más Álvarez demostró que no está en sus planes subirse al ring con el "GGG", a quien ya venció en 2018. Pese a que una tercera pelea entre el Canelo Álvarez y Gennady Golovkin sería una de las peleas más lucrativas, por el éxito en taquilla que tuvieron los primeros dos combates, esta posibilidad está muy lejos para el mexicano.

Jermall Charlo con un récord de 32-0 y 22 KO, necesitaría subir a las 168 libras para pelear con El Canelo Álvarez, en donde el mexicano es campeón de la WBC, WBO y WBA.

Actualmente Saúl Álvarez se encuentra preparándose para pelear ante Caleb Plant, poseedor del título de las 168 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), ya que el mexicano busca unificar el peso, el combate se llevaría a cabo el próximo septiembre.

(dmv)