¿Por qué "El Canelo" Álvarez no quiere pelear con mexicanos?

Saúl "El Canelo" Álvarez es uno de los boxeadores más protagonistas del deporte actual, pero normalmente sus oponentes suelen ser extranjeros. Esta cuestión fue revelada en una entrevista para Azteca Deportes, en donde el tapatío asegura que no le gusta enfrentarse a compatriotas, pero que podría realizarse pronto un cruce entre dos mexicanos.

"Yo represento a México y no me gusta pelear con mexicanos, no le veo sentido. A Jaime Munguía le veo potencial pero le falta todavía algunas peleas para llegar a esos niveles. No me cierro a nada, pero por ahora no me gustaría", mencionó Álvarez.

Nos vemos pronto MIAMI ?? https://t.co/TiqCEcqzyp — Canelo Alvarez (@Canelo) January 22, 2021

Además, la última vez que "El Canelo" se midió a un mexicano fue en 2017 cuando enfrentó a Julio César Chávez Jr. Previo a él, peleó con Alfredo Angulo en el 2014 al igual que Alfonso Gómez.

(MAC)