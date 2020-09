¿Por qué "El Canelo" Álvarez demandó a Óscar de la Hoya?

Saúl "El Canelo" Álvarez no ha concretado una batalla arriba del ring, pero sí en los tribunales. El boxeador mexicano cimbró al mundo del boxeo cuando informó que puso una demanda contra Golden Boy Promotions y De la Hoya, dueño de esa empresa por incumplimiento de contrato.

El motivo de la demanda es que no le han encontrado rival para pelear en este 2020.

De acuerdo a ESPN, la demanda de "El Canelo" Álvarez fue puesta el pasado martes en la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos. Ya que el multicampeón no habría estado de acuerdo con las opciones que le plantearon para volver a la actividad este 2020.

En dichos contratos, que convirtieron a Álvarez en el boxeador mexicano mejor pagado de la historia, se estipulaba que el pugilista debía tener al menos dos peleas por año.

Según Medio Tiempo, antes de la pandemia, en los planes de Golden Boy Promotions estaba que Saúl Álvarez se subiera al ring en mayo de este año para enfrentar a Billy Joe Saunders, y en septiembre estaba contemplado otro combate con Gennady Golovkin.

"Soy el número uno del mundo libra por libra. No le tengo miedo a ningún oponente en el ring, y no voy a permitir que las fallas de mi locutor o promotores me mantengan fuera del ring. Presenté la demanda para poder volver al boxeo y darles a mis fanáticos el espectáculo que se merecen", dijo el boxeador mexicano en un comunicado al medio The Athletic.

Fue en 2018 cuando Saúl Álvarez y DAZN firmaron un contrato por 5 años y 365 millones de dólares a cambio de la transmisión de 11 peleas exclusivas durante la vigencia del acuerdo.

Sin embargo, ante la pandemia de covid-19, DAZN dijo no estar dispuesta a pagar esa cantidad a "El Canelo" al considerar que no enfrentará a rivales de élite. Durante 2020, Álvarez no se ha subido al ring como consecuencia de la pandemia y por supuestas diferencias en la elección de sus rivales.