¿Por qué Edson Álvarez no puede vivir con su esposa y su hija en Holanda?

Edson Álvarez no puede vivir con su familia en Holanda. (FOTO INSTAGRAM: EdsonÁlvarez)

Edson Álvarez reveló que viajó el pasado 14 de febrero de Amsterdam a Londres ida y vuelta para pasar tiempo con su pareja y a su hija, esto debido a que en Ámstedam no se les permite vivir juntos.

"La gente no sabe lo difícil que es estar tan lejos de casa sin familia. Quiero a mi esposa y mi bebé aquí. Mis compañeros de equipo también lo notan y me dan mucho apoyo. Si no estás jugando, es bueno volver a casa y encontrar distracción con tu familia. Pero ahora abro la puerta de una casa oscura", declaró Álvarez para el diario De Telegraaf.

Álvarez pendelt op zijn vrije dagen noodgedwongen op en neer naar Londen. Op die manier kan hij dochtertje Valentina af en toe toch nog zien... ?? ?? ???? #ajax pic.twitter.com/MGjJthHSY4 — Ajax Life (@ajaxlife) February 14, 2020

De acuerdo a La Afición, la esposa y pequeña hija de "El Machín" viven en Londres debido a que las leyes en Holanda les prohíbe vivir en unión libre hasta que ambos sean mayores de edad, 21 años; Edson tiene 22 y su pareja 20.

Edson Álvarez regresó a la titularidad con el Ajax en la Eredivisie, en el triunfo de 3-0 sobre el Waalwijk.