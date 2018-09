¿Por qué Cristiano Ronaldo y Messi estarán ausentes en los premios The Best?

REDACCIÓN 24/09/2018 12:43 p.m.

La gran batalla por los premios The Best, especialmente el de Mejor Jugador de la FIFA se libra este lunes 24 de septiembre en Londres con Cristiano Ronaldo y Luka Modric como máximos rivales y favoritos al galardón, aunque el portugués no irá a la gala.

Mohamed Salah, delantero egipcio del Liverpool, es el tercer nominado para llevarse el preciado premio, pero sus posibilidades, respecto al croata y el portugués, parecen bastante lejanas.

Llama la atención esta decisión de Cristiano Ronaldo al vincular con su anterior ausencia en la gala de UEFA para elegir al Mejor Jugador del Año y que terminó con Luka Modric como ganador por su gran Mundial en Rusia 2018.

Sin embargo, el motivo que argumenta ´CR7´ es que disputará un partido este miércoles con la Juventus; lo más curioso es que Modric y Salah también verán actividad a mitad de semana.

Esta decisión ha despertado las especulaciones, argumentándose que Cristiano ya sabe que FIFA ha elegido como ganador a Modric, motivo por el que, al igual que hizo en la gala de UEFA al ver ganar al croata, se rehusó a acudir al evento.

Pese a estas versiones, la pugna quedará, salvo sorpresa mayúscula, entre Cristiano y Modric, cada uno con sus puntos a favor y sus puntos en contra y ambos con el objetivo de reivindicarse como el mejor futbolista del mundo.

Incluso, la ausencia de Cristiano Ronaldo evitará el morboso momento en el que se vuelva a reunir con sus ex compañeros del Real Madrid y con el presidente blanco, Florentino Pérez, tras el polémico fichaje del lusitano con Juventus.

Tampoco se podrá contar en la premiación con la presencia del argentino Lionel Messi del Barcelona, quien no es parte de la terna a Mejor Jugador y que deja de estar entre los nominados a este tipo de premios, algo que no pasaba desde 2007.

