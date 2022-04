"¿Por qué chingados vamos a tener miedo?", cuestiona "El Cuau" por rivales de México

Luego de que se llevara a cabo el sorteo donde se dieron a conocer los rivales a los que enfrentará la Selección Mexicana en el Grupo C de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Qatar 2022, el exjugador Cuauhtémoc Blanco declaró que "se le puede ganar sin lugar a duda a los tres".

México enfrentará en Qatar a Argentina, Polonia y Arabia Saudita, por eso, durante una entrevista con el equipo de La última palabra de Fox Sports, Cuauhtémoc Blanco destacó que, "se le puede ganar a los tres. El primer partido es fundamental".

Las declaraciones del "Cuau" se dieron a pesar de que la Selección Mexicana debutará en Qatar 2022 en un duelo vital ante la Polonia de Robert Lewandowski.

A Argentina hay que jugarle al tú por tú. Estamos igual que ellos, hay talento. El único realmente peligroso es Messi, le haces marca personal y se acabó. Qué no se dé la vuelta. Esto hay que ganarlo con pantalones. ¿Por qué ching@dos les vamos a tener miedo?

Expresó que, dentro de su experiencia en Mundiales, "él no se dejaba". Asimismo, compartió que veía a los jugadores alemanes e italianos "grandotes" pero decía: "pues si no los vamos a cargar".

Incluso declaró que, en un partido internacional contra Brasil, logró competirles a jugadores de la talla de Roberto Carlos, sentenciando que "El podrá ser Roberto Carlos, pero yo soy Cuauhtémoc Blanco".

Con respecto a las carencias que presenta actualmente la Selección Mexicana, Blanco comentó: "No hay líderes, no hay comunicación. Me duele como juega la Selección Mexicana, es competitiva, pero falta carácter y líderes. Cuando llegamos a selección nos motivamos. Está Chucky, Herrera, Lainez, Vega, pero hay que tener pantalones, humildad y carácter".