¿Por qué abrieron investigación en contra de Diego Maradona?

REDACCIÓN 14/11/2018 09:21 a.m.

La Comisión Disciplinaria informó que se abrió una investigación por parte de la Comisión de Árbitros en contra Diego Armando Maradona, por las declaraciones que realizó al finalizar el partido de la Jornada 15 entre Dorados y Atlético San Luis el fin de semana pasado en el Ascenso MX.

¿Cuánto perderá México por la cancelación del partido de NFL en el Estadio Azteca?

El entrenador dijo al término del partido que no quedó contento con el arbitraje, debido a la expulsión de Jorge Córdoba, que consideró injusta, sin embargo, apuntó que no piensa hablar mal de él, porque si no se remontaría a "los años de (Edgardo) Codesal", quien marcó un penalti en contra de Argentina en la final ante Alemania en el Mundial de 1990, lo que le costó el título al equipo de Diego.

"Algo que parecía imposible con trabajo lo hicimos posible, que fue clasificar a la Liguilla, pero no nos gustó el empate, no fuimos para nada agraciados por el árbitro; todas las pelotas divididas en contra de Dorados las pitó en contra. La falta que cometió Córdoba no era para expulsión, ustedes vieron como siguió corriendo el jugador de San Luis. No pienso hablar mal de él, porque si no me remontaría a los años de Codesal", apuntó.

Antes y después: ¿Por qué la cancha del Estadio Azteca no se recupera?

La Comisión Disciplinaria Informa https://t.co/uMLRYawzZi pic.twitter.com/LMRJihJW65 — FEMEXFUT (@FMF) 13 de noviembre de 2018

La Comisión Disciplinaria analizará las pruebas presentadas y determinará si hay argumentos para una sanción.

dmv

LEA TAMBIEN 'Chucky´ Lozano brilla entre los mejores del mundo Hirving Lozano sigue triunfando, fue considerado uno de los mejores futbolistas y cerrará el año con un valor por los cielos