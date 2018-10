Por primera vez habrá Balón de Oro femenil y ellas dominan el futbol internacional

REDACCIÓN 01/10/2018 02:52 p.m.

Por primera vez, una mujer también recibirá este año el trofeo de mayor prestigio por su desempeño personal dentro de la cancha, el Balón de Oro femenil.

Otorgado anualmente por la revista France Football desde que Stanley Matthews lo ganara en 1956, el Balón de Oro al mejor jugador del año será entregado esta vez a un hombre y una mujer el próximo 3 de diciembre en París.

El futbol de mujeres es una disciplina en auge que merece el mismo respeto que el futbol de hombres. Está alcanzando su madurez y creciendo aún más. Más de 760 millones de televidentes siguieron los partidos de la más reciente Copa del Mundo de mujeres en 2016, y eso no sucede por casualidad", señaló Pascal Ferre, editor de la revista que otorga el galardón.

Una lista de 15 aspirantes al premio será publicada el 8 de octubre, junto a la selección de 30 hombres. Los jugadores serán nominados por France Football, mientras que un panel de periodistas internacionales especializados en el fútbol de mujeres elegirá a la ganadora por medio de una votación.

El futbol femenil evoluciona, al menos este año Sam Kerr, Megan Rapinoe, y por supuesto la brasileña Marta, ganadora del premio The Best a la mejor futbolista del año, serán las tres favoritas para dicho galardón.

Marta

Aunque Brasil no tuvo representante en los premios The Best de la FIFA, Marta llevó el nombre del país en alto sumando su sexto título de mejor jugadora. En la actualidad, Marta juega con el Orlando Pride estadounidense.

Megan Rapinoe

Galardonada en la edición número 26 de los Premios ESPYS 2018, que reconoce a los mejores deportistas de Estados Unidos y del mundo que triunfaron en sus respectivas disciplinas. Por primera vez en la historia de esta gala, se introdujeron el premio a la mejor futbolista de la NWSL y premio a la mejor futbolista internacional. Rapione ganó el primero al destacar el año pasado con si equipo Seattle Reign, tras convertir 12 goles en 18 partidos.

Samantha Kerr

Ganadora del título a la mejor futbolista internacional de los Premios ESPYS 2018, la australiana Samantha Kerr juega en el Chicago Red Stars y seguramente estará en la disputa por el balón de oro femenil.

