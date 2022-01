Por no confiar en Julio César Chávez, Nacho Beristáin perdió un millón de pesos

Don Nacho Beristaín es sin duda, una de la personalidades dentro del boxeo que tiene diversas anécdotas por contar. Precisamente, el entrenador Salón de la fama contó la ocasión en la que apostó en contra de Julio César Chávez y perdió un millón de pesos en la pelea frente a Meldrick Taylor en marzo de 1990.

"Julio es mi hermano, es mi amigo, lo quiero mucho. Vino desde allá caminando a saludarme, para mí es un orgullo. Una vez aposté en contra de él y perdí un millón de pesos", contó Beristaín para Fight Hub TV.

Las peleas entre Chávez y Taylor han sido dos de las más épicas que ha tenido "El César del boxeo" en su amplia trayectoria; sobre todo la primera, en donde parecía que el estadounidense se llevaría la victoria, y en el décimo round el mexicano terminó noqueando faltando unos segundos en el reloj.

Gracias a esa pelea, Julio César Chávez se convirtió en campeón unificado de peso súper ligero por el CMB y FIB.

¿Qué pensó Nacho Beristaín cuando perdió el millón de pesos?

La anécdota salió a la plática después de que el legendario entrenador comenzó a comparar a Saúl "El Canelo" Álvarez, haciendo énfasis en que a él no le importó el dinero con tal de ver a Julio César Chávez llevarse la victoria.

"Estaba rogando a Dios que ganara Julio. Ya no me importaba nada mi dinero, sino que levitara la mano él y ganó por nocaut. Es el millón de pesos que más feliz he estado de haber perdido"