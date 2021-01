"Por estar con Villalpando salimos embarrados": Gallito Vázquez

José Juan Vázquez, nuevo futbolista del Toluca, aseguró ser inocente del caso Villalpando tras salir de Chivas. El jugador rompió el silencio luego de ser vinculado con Dieter y otros jugadores por una indisciplina.

"Un tema muy delicado, más que nada para Dieter Villalpando, entonces yo quería que aclarara eso, no la estaba pasando bien, el problema fue con él, nosotros por estar con él salimos embarrados. Fue un momento muy difícil, nos separaron, entrenábamos en la tarde o en la mañana.", mencionó.

??Dieter Villalpando, separado definitivamente de @Chivas



Alexis Peña, Chofis López y Gallo Vázquez, separados y en calidad de transferibles. @FOXSportsMX https://t.co/8irw2qm5ky — Natalia León (@_NataliaLeon_) November 4, 2020

"Me entero de la noticia a los 10 días, hablé inmediatamente con Amaury y con toda la transparencia del mundo le dije la situación cómo fue, yo no soy culpable y siempre con la cara en alto, yo les dije, les puedo explicar a quien sea", dijo para TUDN.

Asimismo, el Gallito contó que su familia se mantuvo apoyándolo hasta el final. Aunque por otro lado, Chivas no mostró tal interés por sustentarlo.

"No midieron con la misma vara, pero ni hablar... mi esposa y mi hija se enteraron de las noticias, yo les expliqué la situación y nada más. Me brindaron apoyo, eso también me dio mucha fuerza", finalizó.

(MAC)