Por disturbios, trasladan restos de Maradona a cementerio

"La verdad que la gente del Lobo debe estar enloquecida. Yo no soy muy hincha del fútbol, la verdad es que mucho no me gusta, no soy hincha fanática. La que era fanática es mi mamá. Y mi hermana, mi hermana está exultante", dijo cuándo el campeón del mundo en México de 1986 asumió como técnico del equipo platense.