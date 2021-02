Polémica, despidos y errores: los árbitros en la Liga MX

"Yo amo el arbitraje, quisiera regresar a mi profesión, pero las condiciones no están dadas. No soy bien visto por la Comisión, lo saben todos, no me han tratado de lo mejor, no es un trato igualitario entre todos los árbitros y yo. Regresar a trabajar en esas condiciones sería fatal para mi salud, hace poco tiempo me desmayé por esa situación" reveló Adalid para W Radio.