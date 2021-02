¡Polémica! Así se burló el árbitro de Miguel Herrera en el Clásico América vs Chivas

Vaya polémica es la que se está generando por una acción durante el Clásico Nacional. Al final del primer tiempo, el árbitro Francisco Chacón previno a Miguel Herrera para que dejara de reclamar desde la banda, pero el juez, en la imagen, hizo un ademán como imitando la postura del estratega de Las Águilas.

Entre penales no pitados y diversas posibles faltas no marcadas, el silbante comenzó a ser el protagonista del encuentro. Los reclamos sobre él no se hicieron esperar, pero ni se inmutó.

En las imágenes se puede ver cómo Herrera le reclama al silbante mientras tiene las manos en los bolsillos. Chacón lo ve, le hace gestos para que deje de reclamar y al final con un movimiento de hombros lo imita como si sus manos también estuvieran en sus bolsas.

Además el colegiado, antes del episodio con Herrera, también le dijo a los jugadores “a mí me vale madre, todos me la penan”. ¿Merece alguna sanción?

"A mi me vale madre... Todos me la pelan"@SanCadilla que dice Chacon que no esta nervioso pic.twitter.com/0cvI8Lggit — Carlos Gamez (@charlygamez) 14 de marzo de 2019

dmv