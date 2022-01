Pol Fernández viaja a CDMX para que Boca no pague a Cruz Azul

La idea del equipo argentino es no pagar los 2 millones de dólares que piden los cementeros por el argentino. (Cuartoscuro)

"Quiero llegar a conversar con la directiva de Cruz Azul", esas fueron las palabras de Pol Fernández a su llegada al aeropuerto de Buenos Aires a punto de tomar un avión con destino a México.

Según las palabras de Pol Fernández busca llegar a un acuerdo con Cruz Azul para rescindir el contrato que tiene con los cementeros y quedar libre para firmar con Boca Juniors.

En este sentido, la idea del equipo argentino es no pagar los 2 millones de dólares que piden los cementeros por el argentino.

"Se hablaron muchas suposiciones no tan buenas porque yo estaba pasando por un momento no tan bueno. Espero me sepan entender y pronto hablaré para que la gente tenga todo claro", dijo.

#CruzAzul ??



´Pol´ Fernández:



"Se hablaron muchas suposiciones no tan buenas porque yo estaba pasando por un momento no tan bueno. Espero me sepan entender y pronto hablaré para que la gente tenga todo claro."



?@CentralFOXMX? ?@FOXSportsMX? pic.twitter.com/bjbaM2oCqu — David Espinosa (@David_EG) January 25, 2022

POSTURA DE JUAN REYNOSO SOBRE POL FERNÁNDEZ

Al Respecto, Juan Reynoso señaló que es una pena que Pol Fernández no quiera quedarse en Cruz Azul, sin embargo, no lo obligaría al jugador a seguir, aunque si quiere convencerlo de que se quede.

Por otro lado, la directiva cementera bloquearía al jugador para que sea sólo hasta julio cuando pueda salir del plantel.