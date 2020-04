Pizarro no pierde el sueño de ir a Europa

Rodolfo Pizarro se encuentra jugando para el Inter de Miami, equipo que juega en la MLS. Aunque está enfocado en su nueva vida en el futbol estadounidense, el mexicano no pierde el sueño de emigrar a Europa.

En una entrevista que tuvo con el medio Unanimo Deportes, el jugador expresó:

"El sueño siempre va a estar, no sé si se llegue a dar o no, pero trabajo para eso, para un día estar allá, probarme allá, he estado contento con el destino que me ha tocado".

Así mismo, el mexicano halago a la MLS, señalando:

"Creo que el futbol de Estados Unidos se ve más que el de México, es lo que siento, y pienso e igual si me puede ayudar", aclara que también al estar junto a David Beckham es de gran ayuda, pues ve una proyección.

Pizarro salió de Chivas cuando ya estaba vendido, pero aclara que en "Chivas había problemas con los premios económicos" estos porque en ocasiones no solían pagarse.

Además, aclaró que los clubes no dan tantas facilidades para que los futbolistas sean vendido a Europa, pues siente que todos los equipos quieren recuperar su dinero e inversión.

