Piojo Herrera se encaró con el árbitro Ramos Palazuelos y desató MEMES

El árbitro César Arturo Ramos Palazuelos reapareció en un juego del América y se encaró con el técnico Miguel Herrera en una discusión que quedó grabada y fue difundida en redes sociales.

Ramos fue el encargado de arbitrar el duelo entre el América y León, pero al finalizar el juego tuvo un encontronazo con Miguel Herrera, pues salió a relucir aquella final que se definió en penales a favor de Rayados.

El silbante le dijo al "Piojo": "Yo no tiré penales y la puse en la fila 80", recordando la final que pitó en diciembre de 2019 y que perdió el América.

Ramos Palazuelos le mostró la tarjeta amarilla al técnico azulcrema en la recta final del encuentro en Aguascalientes por una serie de reclamos al cuarto árbitro Saúl Alfredo Silva. Una vez que finalizó el duelo, Herrera llegó al vestidor y le dijo al silbante que no reclamó nada.

"Yo estaba pidiendo que sacara rápido el balón, no estaba reclamando, solo estaba hablando con él (señalando al cuarto árbitro) y vienes y me amonestad", le dijo el estratega a Ramos, mientras que este respondió "estabas manoteando".

"Miguel, tú protestaste", le advirtió Palazuelos, quien incluso le señaló que se equivocó en su planteamiento de esta noche y le recordó la final de diciembre pasado:

"Me equivoqué como con todos, tú te equivocaste en el planteamiento y es lo mismo. Yo no, yo no tiré penales y la puse en la fila 80, perdóname", dijo Ramos Palazuelos, haciendo alusión al penal que mandó a volar Guido Rodríguez en el Estadio Azteca.

??OJO. Miguel Herrera y César Ramos al TERMINAR el partido en Aguascalientes.

— MARCA Claro (@MarcaClaro) October 20, 2020

La discusión fue grabada por el reportero Juan Carlos Zamora y difundida en redes sociales. En el video se ve cómo "El Piojo" continúa peleando con César Ramos hasta que el árbitro decide entrar a su vestidor.

Tras la pelea entre Miguel Herrera y César Arturo Ramos Palazuelos, se desataron los mejores MEMES

