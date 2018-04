Piloto sube al podium un año después de perder las piernas en accidente

REDACCIÓN 01/04/2018 05:22 p.m.

El mundo del motor aplaude la hazaña del joven piloto Billy Monger de 18 años, quien a un año de perder las dos piernas en un accidente, ha hecho historia subiendo al pódium de la F3 británica.

En abril del año pasado, Monger sufrió un fuerte accidente en la F4 que provocó que perdiera las piernas, pero hoy a un año del accidente que pudo haber terminado con su carrera como piloto, logró subirse al pódium del Oulton Park.

El piloto inglés participó en la primera carrera de la F3 británica con un monoplaza adaptado con el que consiguió colocarse en el tercer sitio, solo por debajo de Nicolai Kjaergaard y el ganador Linus Lundqvist.

"¡Que inspiración!", escribió el piloto mexicano Sergio ´Checo´ Pérez a través de Twitter, felicitando a Monger.

What an inspiration you are!!!! #NeverGiveUp https://t.co/vuW7rUr0BB

El piloto de 18 años llegó al podio caminando sobre sus nuevas piernas, dos prótesis que son una realidad gracias, en buena parte, a la ayuda que llegó tras el lamentable accidente.

P3 Baby! Huge thanks to @CarlinRacing and a special mention for @Chilychilton for helping me make this possible! ?? #BillyWhizz pic.twitter.com/HAciAQ8WaL