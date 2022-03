Pierde Checo Pérez primer lugar en carrera de Gran Premio de Arabia Saudita

El piloto Sergio Pérez perdió la oportunidad de ganar el primer lugar durante la carrera del Gran Premio de Arabia Saudita donde, a causa de la degradación de una llanta, dejó la punta.

De acuerdo con Medio Tiempo, el piloto de Red Bull estaba teniendo un buen desempeño en el circuito de Yeda, hasta que en la vuelta 16 tuvo que entrar a boxes a causa del problema que tuvo en la rueda delantera derecha de su monoplaza.

A causa de ello, según Fox Sports MX, Charles Leclerc tomó la ventaja.

Desde el pasado viernes, Pérez publicó mensajes en redes sociales, los cuales acompañaba con fotografías y en los que se decía listo para la carrera en Arabia Saudita.

"Ready and totally focused for tomorrow´s qualy. Listo y con todo el enfoque en la calificación de mañana #SaudiArabianGP".

"Very happy to get my first pole position on the toughest circuit in the world. Let´s give it all tomorrow. Thank you, @redbullracing. ¡Feliz de conseguir mi primera pole en el circuito más difícil del mundo! ¡Vamos con todo mañana!", publicó el sábado pasado, antes del incidente con el neumático.

