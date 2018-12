Piden hacer twerking a la primera ganadora del Balón de Oro femenil en la historia y las redes explotan

La gala del Balón de Oro 2018 tuvo a la primera mujer ganadora en la historia, la noruega Ada Hegerberg, quien vivió un momento incómodo y que ha generado muchas críticas luego de que el presentador, Martin Solveig, le preguntara si sabía hacer twerking.

La ganadora del premio que otorga la revista francesa France Football como la Mejor Futbolista del Mundo, subió a recibir el premio y fue cuando el DJ que estaba a cargo del evento hizo la pregunta incómoda.

"Puedes hacer twerking?, fue la pregunta de Solveig a Hegerberg, quien visiblemente molesta le contestó: "No" y se alejó mientras el presentador reía y los futbolistas Kylian Mbappé y Luka Modric veían el momento incrédulos.

Martin Solveig really asked Ada Hegerberg, the first ever Ballon D'Or winner, to twerk. The absolute disrespect bruh. pic.twitter.com/Mtc5DBjS7a

Ada Hegerberg juega en el Olympique Lyonnais, una de las máximas potencias del futbol femenil. En su currículum destacan tres títulos de Primera División en Francia, tres Copas de Francia y tres UEFA Women's Champions League, todas estas consecutivas entre 2016 y 2018.

Ante la petición del presentador, las redes sociales se indignaron y mostraron su enojo en Twitter:

kylian mbappe's reaction is all of our reaction, mans couldn't believe it pic.twitter.com/gHfR71TPag

Horas más tarde el DJ publicó un tweet en el que lamenta lo ocurrido y mostró una foto en la que asegura ya se disculpó con la futbolista.

I explained to @AdaStolsmo the buzz and she told me she understood it was a joke. Nevertheless my apologies to anyone who may have been offended. Most importantly congratulations to Ada pic.twitter.com/DATdg0TfQk