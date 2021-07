Picasso, el boxeador mexicano entre el ring y la ciencia

David Picasso escapa al estereotipo del boxeador mexicano y a sus 20 años quiere que su cambiar la percepción sobre su oficio peligroso, pues éste ofrece una salida digna a muchas personas en situaciones difíciles.

Picasso estudia física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y quiere especializarse en neurociencias.

Él pronto buscará un campeonato mundial en peso gallo y como parte de ello, este fin de semana enfrentará al venezolano Edixon Pérez.

"Está muy arraigado el estereotipo del boxeador asociado a la violencia, vidas decadentes y fracaso, pero a veces se olvidan los casos de éxito tras una carrera en el cuadrilátero, por ejemplo, de empresarios afortunados como Mayweather, De la Hoya o el Canelo", explicó Picasso.

En este sentido, Picasso agradece al deporte, y desde luego a la vida académica, pues está seguro que evitó las inercias del entorno.

"Sin el boxeo y la escuela, no sé qué rumbo habría tomado, por eso me gustaría colaborar en cambiar esa imagen sobre los pugilistas", dice Picasso.

Entre los recursos urgentes, Picasso considera al desarrollo de investigación apoyada en la ciencia para reducir el riesgo de este deporte. Por eso, entre otras razones, quiere como campo de especialización las neurociencias.

"Me intriga desde luego por mi propio riesgo como boxeador profesional", expone, "pero también para apoyar a mis compañeros. En la medida en la que haya más estudios científicos aplicados a este deporte, creo que podemos reducir el peligro que representa golpear a una persona".

PICASSO, EL BOXEADOR MEXICANO QUE PUDO IR A LA NASA

"Pude ir becado a la NASA, pero quiero mucho a mi país, sueño con crear empresas de tecnología y darles trabajo a los mexicanos, quiero que este país crezca, me gustaría ayudar a muchos a estudiar y a que tengan una mejor oportunidad, me gustaría que el crecimiento sea en sociedad, me gustaría ayudar a crear bolsas de trabajo", declaró Picasso a MARCA Claro en febrero pasado, justo antes de enfrentarse a Adrián "El Topo" Gómez.

Igualmente, compartió los motivos que lo llevaron a tomar este camino en su vida: "Mis papás fueron huérfanos, desde niños supieron ganarse la vida y tuvieron que dejar algunos de sus sueños, me gustaría ayudar a la gente que está en situación de calle y a los que no tiene las oportunidades suficientes, para que tengan mínimo el alimento".

Fue la UNAM, la institución que le abrió la posibilidad de viajar para continuar su desarrollo en la entidad de aeronáutica y aeroespacial más importante del mundo.

