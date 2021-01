¡Pero qué ganga! por esta cantidad llegó Rafa Márquez al Barcelona

Joan Laporta, el expresidente del Barcelona, reveló el cómo y por qué de la contratación de Rafael Márquez. Aunque no era uno de los primeros objetivos del club, el bajo costo convenció al exmandatario de considerarlo como opción.

En el canal de YouTube llamado Iniestazo, Laporta asegura que al momento de tomar las riendas del Barca en el 2003 consideraba fichar a Roberto Ayala, pero llegó una propuesta de Jorge Mendes el cual lo cambió todo.

"El agente era Jorge Mendes y acabábamos de ganar las elecciones y estábamos unos cuantos haciendo una comida. Estábamos planificando la temporada y estaban intentando vendernos a la triple A: Ayala, Albelda y Aimar. Ayala tenía 30 años, una experiencia y una trayectoria importante por lo que costaba un dinero", mencionó.

"Y este agente (Jorge) viene y me dice ´Felicidades, presidente. Tengo un central para el Barca buenísimo: Rafa Márquez´, le respondí que lo conozco, es muy bueno. Jorge nos dice ´¿Si se lo traigo por cinco millones (de euros) al Barca, me lo firman?´ Yo pensé que era muy difícil que lo traiga por cinco millones pero le he dado la mano y si lo trae por cinco millones lo tenemos que fichar porque el presidente del Barcelona solo tiene una palabra y su palabra es ley", dijo.

Días después al primer acercamiento, Jorge Mendes regresó a Barcelona con el ´Káiser´ y una carta del Mónaco en donde estaban dispuestos a vender a Márquez por cinco millones de euros. El central mexicano llegó al equipo de la Ligue 1 del Atlas y por una suma de 4,5 millones de euros. Laporta inmediatamente aceptó la oferta.

"Pasan dos semanas y me dice la secretaria de recepción que trae un chico y dice que tiene una reunión con usted, sin embargo, yo no había quedado con nadie pero me dijo que era alguien que venía de Mónaco y entonces empecé a ligar la historia. Entró (Jorge) y me dice: ´Presidente, aquí tengo la carta del Mónaco que venden a Rafa Márquez por cinco millones de euros´ y se pararon las negociaciones con los otros y fichamos a Márquez", finalizó.

El eterno capitán portó los colores culés durante siete años y se convirtió en uno de los jugadores más importantes del conjunto catalán durante ese periodo. Rafa consiguió cuatro títulos de LaLiga, dos Champions League, Mundial de Clubes, entre otros.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el ex defensor mexicano bromeó acerca de la pequeña cantidad que pagaron los blaugranas por su carta.

Fui una verdadera ganga o no presi??@JoanLaportaFCB ???????????? https://t.co/rK9coxZsrJ — Rafa Marquez (@RafaMarquezMX) January 11, 2021

