Pequeño jugador defiende a árbitra que recibía insultos machistas

La historia de un pequeño aficionado le ha dado la vuelta al mundo. Diego Pablo Hernández de 11 años se vistió de héroe en el Avilés Stadium durante un partido de la Tercera Alevín asturiana luego de detener el partido para defender a la árbitra de insultos que lanzó la porra desde las gradas.

Diego defendió a la silbante Ana López de 19 años cuando estaba siendo víctima de insultos machistas que la llevaron a las lágrimas. El niño no dudó en encarar a los aficionados, la mayoría padres de familia, porque insultaban constantemente a la silbante del encuentro.

"Cállense y dejen a la árbitra tranquila de una vez, ¿no ves que está llorando? Paren, paren", pidió Diego Pablo a la porra".

Después se acercó a la silbante y le señaló que lo estaba haciendo bien. Al terminar el encuentro, ambos se encontraron y la colegiala agradeció el gesto de Diego.

"Me daba pena que lloraras y me parece que la situación fue injusta. Son los padres los que deben transmitir otros valores", expresó Diego Pablo para El Comercio.

La silbante, Ana, aseguró que "es una injusticia, no entiendo qué pasa en el deporte. No sé por qué la gente se pone así delante de los niños. No es la primera vez que escucho algo así, en otra ocasión escuché que ´el futbol era solo para hombres y que no podía haber árbitras´. Eso no debe ser así".

"Había mucha gente en la tribuna, me puse un poco nerviosa por la tensión del momento, no pude contener las lágrimas; pero no escuché ni una protesta ni un grito más (después de la intervención del jugador", concluyó.