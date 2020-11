Peleadora de artes marciales sufre asalto y golpea a ladrón

Mujer argentina saca a relucir sus dotes en las artes marciales al darle una golpiza a un ladrón que quiso robarle su celular.

En un video que se hizo viral en redes sociales se muestra como Brisa, peleadora profesional de artes marciales, golpea al individuo dejándolo con el rostro ensangrentado.

Durante los hechos, que sucedieron en Mar del Plata, donde reside Brisa, la peleadora toma de la solapa al asaltante para detenerlo y arrebatarle el celular.

Pero, cuando éste intentó escapar de los golpes, la gente que estaba admirando el espectáculo lo detuvo, y Brisa, que apenas mide 1.50 metros, lo alcanzó para propinarle otros golpes.

#Mundo Joven experta en ´jiu-jitsu´ le enseña una dura lección a un ladrón que le arrebató el celular en Argentina #1020AM https://t.co/MGyxUe3Va5 — Radio Ñandutí (@nanduti) November 16, 2020

Al respecto, en una entrevista, la argentina dijo que en ningún momento tuvo temor de enfrentar al asaltante, pues lo único que buscaba es darle una lección al individuo.

"Ojalá que este pibe no robe nunca más. Yo tengo la suerte de que me sé defender porque estudié MMA, pero no quiero que le pase a nadie más. Estoy orgullosa de cómo actué y no me arrepiento de haberlo hecho", declaró Brisa, esperando que el asaltante haya aprendido la lección.