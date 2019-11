Peláez está sobrevalorado, no gana títulos ni partidos: "Piojo" Herrera

La imagen de Ricardo Peláez como director deportivo está sobrevalorada, expuso el director técnico del América, Miguel "Piojo" Herrera.

"Yo siempre se lo diré a la cara y se lo diré a todo mundo, Ricardo no gana títulos, no gana partidos", apuntó el "Piojo" sobre Peláez.

En este sentido, acotó que el ex delantero "no trabaja la cancha, no trabaja con el jugador, lo único que consigue es exigirle al técnico y al jugador que den su máximo esfuerzo y los jugadores, que sí son los que consiguen los éxitos, estén convencidos de sacar ese logro".

Sin embargo, lo considera "un extraordinario director deportivo, que apoya a los técnicos para conseguir los equipos que quieren", pese a que en su gestión deportiva en Cruz Azul no se logró el ansiado título de liga tras un desembolso de 120 millones de dólares.

Asimismo, dijo que su paso por América, Cruz Azul y ahora por Chivas, habla de que "la gente lo busca y brincando porque sale de un trabajo y lo buscan para otro.

En EXCLUSIVA en #TyM, @Miguel_Gurwitz entrevistó a @MiguelHerreraDT y habló fuerte sobre el tema Ricardo Peláez pic.twitter.com/CHopMY3CKX — Titulares Y Más (@TitularesYMas) November 28, 2019





