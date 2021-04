Pedro Caixinha revela qué le pasó a Cruz Azul en la final del 2018 ante América

Cruz Azul ha vivido momentos llenos de tristeza en donde la ilusión por el título quedó pisoteada, dos de los más dolorosos se dieron en las finales ante América en 2013 y 2018. De esa última final habló el extécnico celeste, Pedro Caixinha, quien reapareció para echarle limón a la herida.

¿Qué le pasó a Cruz Azul aquella noche del 16 de diciembre de 2018?

El portugués decidió romper el silencio sobre ese doloroso momento y aseguro que "en ese entonces y hasta ese momento el equipo sentía esa opresión". La Máquina lleva una racha negativa de 23 años sin título, que cada temporada pesa más

"En el partido de la Final creo que nos faltó es voluntad, esas ganas y actitud competitiva de decir ´esta es nuestra oportunidad, vamos por ella´. Lo que entiendo y es regla general de todos, es que el equipo tuvo miedo escénico", aseguró en entrevista para WRadio.

Pedro Caixinha señaló que la "guerra de poder" que existía entre Billy Álvarez y la Cooperativa, algo que actualmente ya no existe y los futbolistas tiene ahora la tranquilidad de concentrarse en el objetivo principal.

"Te puedo hacer una comparación de lo que es el momento actual y ese momento (su etapa como técnico del club). En ese momento sí nos dimos cuenta que existía una guerra de poder al interior. Cruz Azul es mucho más que un club, es una cooperativa y hay otras empresas, era evidente que había una guerra".

Pedro Caixinha, asegura que Cruz Azul vivía una guerra interna de poder, la cual afectó mucho en lo deportivo. #LaVozDelFutbol?? pic.twitter.com/lVMJQM2f3z — W Deportes (@deportesWRADIO) April 13, 2021

"Hoy los jugadores están más tranquilos, el club está más tranquilo como empresa porque todo eso ya está calmado, también los resultados se están dando".

Caixinha también señaló que la no afición en el estadio ayuda a blindar a La Máquina: "Además de que no hay público en los estadios, no hay afición, no hay afuera de la Noria, adentro o a veces esa comunicación que salí de adentro hacia afuera y eso te ayuda a blindar el grupo".

Este sábado Cruz Azul se reencontrará con el América en una final adelantada en donde se disputa el liderato y los celestes de ganar, impondrían un nuevo récord en la Liga MX como el equipo con más victorias consecutivas en la historia (13).

