Patriots amarra su boleto al Super Bowl LIII

DANIELA MUÑOZ 20/01/2019 04:15 p.m.

En un dramático y polémico juego, Patriots de New England consiguió su boleto para el Super Bowl LIII. Los Pats derrotaron en tiempo extra 37-31 a los Kansa City Chiefs en la Final de la Conferencia Americana.

En el primer cuarto, los Patriots se pusieron al frente en la primera serie ofensiva. Sony Michel acarreó para una yarda y puso el 7-0.

Los Rams son los primeros invitados al SB LIII

En el segundo cuarto, New England repitió la dosis para ampliar la ventaja. Tom Brady envió un pase profundo de 29 yardas para Phillip Dorsett. Y así los Pats se fueron al medio tiempo 14-0.

Los Chiefs despertaron en el inicio del tercer cuarto, Mahomes envió un pase de 12 yardas para Travis Kelce hasta las diagonales.

Los Pats respondieron y ampliaron la ventaja con un gol de campo de Stephen Gostkowski de 47 yardas para el 17-7.

En el último cuarto llegó la lluvia de anotaciones. Kansas City vino de atrás para mandar todo a tiempo extra con un gol de campo de Butker y poner el marcador 31-31.

En Tiempo Extra y tras ganar el volado, Pats consiguió la anotación con Rex Burkhead para el triunfo de New England 37-31 y conquistando el boleto al Super Bowl LIII en donde enfrentarán a Rams.

REVIVE EN VIVO Patriots vs Chiefs

¡TOUCHDOWN DE PATRIOTS! NEW ENGLAND está en el Super Bowl LIII con la anotación de Burkhead en tiempo extra. El tercer SB de Pats de forma consecutiva. Pats 37-31 Chiefs

¡Arranca el tiempo extra! Pats 31-31 Chiefs

Con este gol de campo se empata la final

¡GOOOOOL DE CAMPO DE CHIEFS! Con 8 segundos en el reloj, Butker empata el juego y la final de la AFC se va a tiempo extra. Pats 31-31 Chiefs

El Touchdown que tiene al frente a Pats

Si le das tiempo a Tom Brady esto es lo que sucede... ¡Los @Patriots ya están arriba con 39 segundos por jugar! #NEvsKC #NFLPlayoffs #EverythingWeGot #NFLMX pic.twitter.com/K5swRA8K34 — NFL México (@nflmx) 21 de enero de 2019

¡TOUCHDOWN DE PATRIOTS! Burkhead se mete a las diagonales y le da la ventaja a New England con 39 segundos en el reloj. Pats 31-28 Chiefs

Llegó la pausa de los dos minutos! Cada vez falta menos para conocer al segundo invitado al Super Bowl!

El tercer touchdown para Williams

¡El tercer touchdown para Williams en el partido y la ventaja para los @Chiefs con 2 minutos y 4 segundos en el reloj! ¿Quién se va al Super Bowl LIII? #NFLPlayoffs #ChiefsKingdom #NEvsKC #NFLMX pic.twitter.com/g4izikWNvn — NFL México (@nflmx) 21 de enero de 2019

#AccionLSR ¡TOUCHDOWN DE CHIEFS! Williams pone su tercera anotación, el punto extra es bueno y Kansas le vuelve a dar la vuelta al marcador. Pats 24- 28 Chiefs

4Q ¡TOUCHDOWN DE PATRIOTS! Sony Michel convierte en cuarta y se escapa, el extra es bueno y hay tres puntos de diferencia con Chiefs. Pats 24-21 Chiefs





4Q ¡PRIMERO Y DIEZ! Brady conecta con Gronkowski, y los Patriots se meten a la zona roja.

Así lo está ganando Chiefs

¡Los @Chiefs se pusieron adelante en el marcador! Con este pase pantalla a Williams de 23 yardas los locales están 4 puntos arriba de los @Patriots #NFLPlayoffs #NFLMX #ChiefsKingdom #NEvsKC pic.twitter.com/XjIatjis8r — NFL México (@nflmx) 21 de enero de 2019

¡TOUCHDOWN! Kansas City le da la vuelta al marcador con una anotación de Damien Williams, el extra es bueno. Pats 17-21 #Chiefs

¡INTERCEPCIÓN PARA CHIEFS! Daniel Sorensen hace otra jugada grande para mantener vivos a Kansas

¡NO VALE! Edelman no toca el balón y el touchdown de Kansas no vale. Pats 17-14 Chiefs

¿Edelman tocó el balón? ?? #NFLPlayoffs #NEvsKC #ChiefsKingdom #EverythingWeGot pic.twitter.com/mqN8LbdSPY — NFL México (@nflmx) 21 de enero de 2019

¡NO LA TOCÓ! Los árbitros le dan la bola a Patriots.

¡A REVISIÓN! Los Chiefs despejaron y los árbitros marcaron que Edelman había tocado el ovoide y fumbleó, con lo que recuperó el defensivo de Kansas City.

El partido está cerradísimo con el touchdown de Kansas

¡Mahomes sigue haciendo magia! Se quitó la presión y con este extraordinario pase encontró a Williams en las diagonales y el partido está cerradísimo en el último cuarto ?? #NFLPlayoffs #ChiefsKingdom #NFLMX #NEvsKC pic.twitter.com/g1lP93GGt7 — NFL México (@nflmx) 21 de enero de 2019

4Q ¡TOUCHDOWN DE KANSAS CITY! Gran pase de Patrick Mahimes para Damien Williams de una yarda, el punto extra es bueno. Pats 17-14 Chiefs

3Q ¡Gol de campo de los Patriots de Nueva Inglaterra! Gostkowski aumenta el marcador con una patada de 47 yardas

Chiefs iniciaron con todo la segunda mitad

Los @chiefs arrancaron todo la segunda mitad y ya pusieron puntos en el marcador con este rayo de Mahomes a Kelce #NFLMX #NFLPlayfoffs #ChiefsKingdom pic.twitter.com/oVkkrcIyKo — NFL México (@nflmx) 21 de enero de 2019

3Q ¡Touchdown Kansas! Mahomes envió un pase corto hasta Kelce para 12 yardas, el punto extra es correcto. Pats 14-7 Chiefs

¡Se termina la primera mitad! Los Patriots tienen la ventaja en la final de la Conferencia Americana de la NFL. Pats 14-0 Chiefs

La segunda anotación de los Pats

VA LARGO Y... ¡TOUCHDOWN!

°Justo antes del descanso, Brady conectó con Dorsett y ya aumentaron la ventaja. °#GoPats 14-0 #ChiefsKingdom°#NEvsKC #NFLMX #NFLPlayoffs pic.twitter.com/QQ6fAj4xjt — NFL México (@nflmx) 21 de enero de 2019

2Q ¡TOUCHDOWN DE PATRIOTS! Gran pase de Tom Brady para Dorsett, el punto extra es bueno y los Pats tendrán la ventaja de dos anotaciones para el medio tiempo. Pats 14-0 Chiefs

2Q ¡Llegamos a la pausa de los dos minutos! Pats 7-0 Chiefs

Mahomes es capturado en tercera oportunidad! Kansas tendrá que despejar el ovoide

2Q ¡CERCA DE LA INTERCEPCIÓN! Eric Berry estuvo a punto de robarle el segundo balón de la noche a Tom Brady.

Así fue la intercepción a Brady

PICKED OFF.@reggieragland leaps for the clutch interception in the end zone! #LetsRoll



??: #NEvsKC on CBS pic.twitter.com/iQ7MCRnmcc — NFL (@NFL) 21 de enero de 2019

2Q ¡INTERCEPCIÓN DE CHIEFS! Tom Brady envía un balón directo a las manos de Ragland y Patriots se va con las manos vacías en la yarda uno. Pats 7-0 Chiefs

¡Se terminan las acciones del primer cuarto! New England toca la puerta de los Chiefs

1Q Excelente trabajo de la defensiva de los Pats que capturan a Mahomes en tercera oportunidad, Kansas tendrá que despejar el ovoide

1Q ¡TOUCHDOWN DE PATRIOTS! Sony Michel se mete a las diagonales para abrir el marcador de la final de la AFC, el extra fue bueno. Pats 7-0 Chiefs

1Q ¡PRIMERO Y DIEZ! Pase completo de Tom Brady a Rob Gronkowski y los Patriots llegan a la 45 de su campo.

1Q Los Pats arrancan su primera ofensiva saliendo de su yarda 21

Inicia la Final entre Patriots y Chiefs por el último boleto al Super Bowl LIII





Cada vez falta menos para la final de conferencia

The cannon is ready. #MVPat pic.twitter.com/tOyUFsgPgS — Kansas City Chiefs (@Chiefs) 20 de enero de 2019

Los inactivos de Pats

#Patriots inactives.#NEvsKC pic.twitter.com/xyUQg7Odso — New England Patriots (@Patriots) 20 de enero de 2019

Así llegaron los Patriots al Arrowhead Stadium

dmv

LEA TAMBIEN Las competencias y maratones más extremos del mundo A 52 grados bajo cero, bajo el agua o sin finalistas, estas son las competencias más peligrosas del mundo

LEA TAMBIEN La reacción de Floyd Mayweather cuando Pacquiao lo retó a una revancha Mayweaher estuvo presente en la victoria de Pacquiao, quien lo retó a un nuevo combate

LEA TAMBIEN Por estas razones Carlos Vela no llegará al Barcelona Carlos Vela estaría descartado por el Barcelona por estas razones