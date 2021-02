Patriotas vs Jaguares ‘Jugada a Jugada’ en vivo

Domingo de ACCIÓN LSR en la NFL y como primer duelo de la doble cartelera en los choques por el título de conferencia se miden Patriotas y Jaguares en el Gillette Stadium por el título de la Conferencia Nacional.

Un duelo que luce en favor de Nueva Inglaterra, pero para el que Jacksonville espera dar la sorpresa e ingresar a lo que sería su primer viaje al Super Bowl.

Sigue las acciones del partido en Acción LSR, mediante nuestro ‘Jugada a Jugada’ en vivo.





Acciones de juego

¡GRACIAS por seguir el Patriotas vs Jaguares con nosotros! Ahora te esperamos en el Águilas vs Vikingos.





CUARTO CUARTO

(4Q 00:00) ¡¡¡FINALIZA EL PARTIDO!!! Patriotas rescató el partido y estará en el Super Bowl LII. Patriotas 24-20 Jaguares.

(4Q 1:47) ¡¡¡Gran jugada defensiva!!! En cuarta y 14 yardas por avanzar Jaguares buscó el primero y diez, pero una gran acción del perímetro evito la anotación y ahora Patriotas está a minuto y medio de ir nuevamente al Super Bowl. Patriotas 24-20 Jaguares.

(4Q 2:00 Pausa) ¡¡¡Jacksonville busca recuperar la ventaja!!! Lograron llevar el balón a la yarda 37 de Patriotas pero una captura los ha alejado de la zona roja. Requieren anotación de seis puntos para dar la vuelta a la pizarra. Patriotas 24-20 Jaguares.

(4Q 2.48) ¡¡¡ANOTACIÓN PATRIOTAS toman la ventaja!!! Pase de Brady para Amendola. Patriotas 24-20 Jaguares.

(4Q 4:58) Patriotas frena el ataque de Jacksonville y Amendola regresa la pata de despeje hasta la yarda 30, una jugada después el balón ya está en la yarda 15.

(4Q 5:53) Defensa de Jaguares se comporta a la altura del reto y logra frenar a Patriotas, que ahora con menos de seis minutos tendrán el balón desde su yarda 10. Patriotas 17-20 Jaguares.

(4Q 6:30) La defensa de Patriotas se faja y logra frenar a Jaguares, tendrán el balón en su yarad 19 y solo requieren de un gol de campo para empatar el partido.

(4Q 8.43) ¡¡¡ANOTACIÓN PATRIOTAS se acercan en la pizarra!!! Pase de Brady para Amendola. Patriotas 17-20 Jaguares.





8 plays. 85 yards. 1 touchdown. pic.twitter.com/IknA5UzZec — New England Patriots (@Patriots) 21 de enero de 2018

(4Q 9:24) ¡¡¡Bellichick comienza su show!!! En tercera y 18 jaguares permite un primero y diez, luego de ello desde la banca manda jugada de engaño que ya tiene el balón en la yarda 9 de Jaguares. ¡Patriotas amenaza con marcar puntos.

(4Q 13:34) ¡¡¡BALÓN SUELTO DE NUEVA INGLATERRA!!! Jaguares evita puntos y tiene el balón en su yarda 30. Patriotas 10-20 Jaguares.





(4Q 14:38) ¡¡¡GOL DE CAMPO JACKSONVILLE!!! Patriotas 10-20 Jaguares.









TERCER CUARTO

(3Q 00:00) ¡¡¡FINALIZA EL TERCER CUARTO!!! Patriotas 10-17 Jaguares.

15 MINUTES TO GO!@Jaguars leading 17-10.



??: @NFLonCBS #JAXvsNE #NFLPlayoffs pic.twitter.com/ukUKUhKF3z — NFL (@NFL) 21 de enero de 2018

(3Q 1.37) Por ahora Tom Brady suma 152 yardas al completar 17 de 14 pases lanzados. Blake Bortles 221 yardas y marca de 17 completos de 21 lanzados.

(3Q 7:26) Luego de recibir un fuerte golpe al final de la primera mitad, una de las mejores armas de nueva Inglaterra esta fuera del partido. ‘Gronk’ aún no regresa al juego.

.@RobGronkowski: the @NFL's all-time leader in postseason receiving yards by a tight end. #GoPats pic.twitter.com/s7n0mfbJDq — New England Patriots (@Patriots) 21 de enero de 2018

(3Q 7:53) En tercera y 3 yardas por avanzar Jaguares detiene a Patriotas y los obliga al despeje.

(3Q 10:23) ¡¡¡ GOL DE CAMPO JACKSONVILLE!!! Jaguares inicia la segunda mitad de buena manera y marca más puntos. Patriotas 10-17 Jaguares.





SEGUNDO CUARTO

(2Q 00:00) ¡¡¡FINALIZA LA PRIMERA MITAD!!! Patriotas 10-14 Jaguares.

Así marcó puntos Patriotas antes del descanso.

(2Q 1:10) ¡¡¡Anotación Patriotas!!! Dos castigos dudosos colocan a Nueva Inglaterra en zona roja y con carrera por el centro marcan puntos antes de irse al descanso. Patriotas 10-14 Jaguares.

(2Q 1:17) ¡¡¡Castigo!!! Dos castigo dudosos colocan a Nueva Inglaterra a punto de anotar.

(2Q 2:00) ¡¡¡PAUSA DE LOS DOS MINUTOS!!!

(2Q 2:17) ¡¡¡Castigo!!! En tercera y 7 por avanzar Jaguares logre el primero y diez pero se lo anulan por castigo de retraso de juego. En tercera y 12 el QB es capturado y se ven obligados a despejar el balón.

(2Q 3:53) ¡¡¡Captura!!! Brady y sus problemas para mover el balón. Ahora jaguares ya tiene el balón nuevamente cerca de marcar puntos.

(2Q 5:26) ¡¡¡Captura!!! Brady no logra mover el baló n i hacer que su ofensiva camine. Es detenido atrás de la línea y una vez más Patriotas a despejar el balón.





(2Q 6:52) ¡¡¡Sorpresa!!! Por ahora el dominio del juego es de Jaguares, que de esta manera lograr su segunda anotación.

(2Q 7:42) ¡¡¡ANOTACION JAGUARES!!! Carrera de tres yardas por el centro. Patriotas 3-14 Jaguares.

(2Q 7:42) Jaguares en zona roja, tiene el balón ya en la yarda 3 de Patriotas.

(2Q 11:08) Jaguares amenaza nuevamente con marcar puntos. En trecera y dos dentro de la yarda 35 de Patriotas pide tiempo fuera para analizar la forma de mover el balón hasta la zona roja.

Tell us how things are suppose to go and we'll remind you who we are.#DTWD pic.twitter.com/1xtD7Pkl9l — z-#Sacksonville (@Jaguars) 20 de enero de 2018

(2Q 14:08) Así fue la anotación de Jacksonville en pase de cinco yardas, con la que se puso al frente en la pizarra.

(2Q 14:38) ¡¡¡ANOTACION JAGUARES!!! Patriotas 3-7 Jaguares.

PRIMER CUARTO

(1Q 00:00) Finaliza el primer cuarto y por ahora Jacksonville tiene el balón en su poder, colocado a medio campo y en busca de sus primeros puntos. Patriotas 3-0 Jaguares.

(1Q 2:31) Patriotas no logra lucir a la ofensiva y una vez más es frenado. Realizan su primer despeje del día.

(1Q 5:17) Patriotas se impone a la defensiva y obliga el despeje de los Jaguares.

(1Q 5:53) Jaguares muestra consistencia en su primer ataque y mediante un ataque combinado y balanceado ya tiene el balón en la yarda 50. Aunque con 3ra y ocho por avanzar.

Así es como ha comenzado a funcionar el ataque aéreo de los Patriotas.

(1Q 9:28) ¡¡¡GOL DE CAMPO NUEVA INGLATERRA!!! Patriotas 3-0 Jaguares

(1Q 9:33) Captura sobre Brady y jaguares obliga a patear intento de gol de campo.





(1Q 11.49) Cuarta y 2 yardas por avanzar Patriotas se la juega y logra el primero y diez. balón en la yarda 10 de jaguares.

(1Q12:25) Patriotas inició en su yarda 25 y en solo dos jugadas ha llevado el balón hasta la yarda 34 de Jacksonville.

(1Q 15.00) Inicia el partido: Patriotas vs Jaguares

Previo al juego

















Watch live playoff games – available to all fans!



Plus, get highlights, breaking news, and more with the official app of the NFL! https://t.co/DLWoeBHfhp pic.twitter.com/ftRFdgiKeG — NFL (@NFL) 21 de enero de 2018





Durante la semana el QB Tom Brady sufrió un golpe en la mano de lanzar y por ello fue duda, sin embargo en este momento ya se encuentra listo en el terreno de juego.









jla