Partidazos en octavos deja el sorteo de la Champions League

Con enfrentamientos como Liverpool contra Bayern Múnich, Atlético de Madrid contra Juventus y Roma contra Porto, donde habrá mexicanos, quedaron definidos este lunes los duelos de octavos de final de la Champions League, que se jugarán en 2019.

El campeón defensor, Real Madrid, se medirá ante el Ajax, Manchester United con París Saint-Germain, Olympic Lyon con Barcelona, Tottenham con Borussia Dortmund y Schalke 04 con Manchester City.

Entre los duelos más atractivos está el enfrentamiento entre Liverpool y Bayern Múnich, ya que el conjunto de Inglaterra es subcampeón del torneo y el equipo de Alemania llega a esta fase de manera invicta.

Otro encuentro es el de Manchester United y PSG, partido donde jugarán algunos futbolistas considerados como los mejores, como es el caso de Neymar, Kylian Mbappé y Edinson Cavani, por el equipo francés; mientras que de los Red Devils se encuentran Paul Pogba, David de Gea y Romelu Lukaku.

De igual forma se destaca la participación de mexicanos en el certamen, ya que Héctor Herrera y Jesús "Tecatito" Corona, que militan en el Porto, tendrán la oportunidad de enfrentar a la Roma, primero en el Estadio Olímpico de Roma y después en la casa de los Dragones Azules.

El de Tottenham y Borussia Dortmund es otro partido interesante, en el que ambos equipos se destacan por la juventud de sus jugadores, como los casos de Harry Kane, Heung-Min Son y Dele Alli, por los Spurs; así como Mario Götze, Christian Pulisic y Paco Alcácer, por los Negros y Amarillos.

A su vez, Atlético de Madrid chocará contra Juventus, equipo donde juega Cristiano Ronaldo, por lo que el encuentro se vislumbra complicado; y la ida será en el estadio Metropolitano, en tanto que la vuelta se jugará en Turín.

La ida se disputará el 11 de febrero y la vuelta el 4 de marzo:

