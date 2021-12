Papá de David Benavidez arremete contra "El Canelo": "Tiene miedo, pone excusas"

Día con día surgen nuevos contendientes que aspiran a terminar con el reinado de Saúl "El Canelo" Álvarez, sin embargo, el pugilista tapatío lo tiene claro, enfrentará Ilunga Makabu en el peso crucero, lo que ocasionó que las críticas le llovieran.

En esta ocasión fue el padre de David Benavidez quien no dudó en despotricar en contra de "El Canelo", e incluso poniendo en duda " si tiene miedo de enfrentar a un boxeador real".

"Dicen que David Benavidez no trae nada a la mesa, entonces ¿qué te dice eso? Están corriendo y tienen miedo de pelear contra él. Es una pelea peligrosa para ellos y no quieren aceptar ese desafío. Son excusas de mierda. Como digo, si estuvieran tan seguros de poder vencer a David ¿por qué no hacer el día de pago comprar esa pelea y ganar mucho dinero? Porque vendería muchas entradas", comentó el padre para YSM Sports Media.

Durante la misma entrevista el papá de Benavidez también criticó Ilunga Makabu, ya que para él, el pugilista africano es un "un desconocido".

"Es un gran duelo pelear contra David. Nadie conoce al chico africano. ¿Estoy interesado en ver esa pelea? No. Hay mucha gente que no quiere ver esa pelea. ¿Por qué Canelo Team peleando hasta el peso crucero y no peleando en las 168? ¿Crees que es mejor luchar contra los africanos que luchar contra David? Somos el número uno, y él no quiere pelear por miedo. No entiendo", finalizó.

"El Canelo" Álvarez ha reiterado que "busca nuevos retos" para su carrera, y a pesar de cerrar el año derrotando a rivales como Avnil Yildirim, Billy Joe Saunders y Caleb Plant, todo parece indicar que David Benavidez no se encuentra en la órbita del que es considerado por muchos como el mejor Libra por Libra de la actualidad.

