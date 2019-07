Paola Pliego y los deportistas que renunciaron a México para representar otro país

Tras la negativa de la Federación Mexicana de Esgrima, y el nulo apoyo del Comité Olímpico Mexicana y la Conade; la esgrimista mexicana Paola Pliego ha decidido renunciar a México para representar a Uzbekistán.

Desde hace tres años, Pliego no era tomada en cuenta por la Federación de Esgrima, "Ante los atropellos e infamias de los que he sido víctima por las autoridades deportivas mexicanas, he decidido aceptar representar otro país que generosamente me ha abierto sus puertas", reveló la atleta.

La esgrimista mexicana no es la única que ha dejado de representar a la bandera tricolor por elegir otro país. En Acción LSR recordamos a los deportistas que renunciaron a México por otra bandera.

Gabriela Bayardo

La carrera deportiva de la arquera mexicana, Gabriela Bayardo, fue financiada durante 10 años por Baja California y la Conade. Durante ese lapso, fue seleccionada nacional, representó a México en los Juegos Olímpicos Río 2016, y recibió becas por arriba de los 29 mil pesos mensuales.

Sin embargo, la arquera decidió cambiar de bandera y presentar a Holanda, país del que es originario su novio. En mayo de 2017 acudió a la Copa del Mundo en China, y luego solicitó su baja de la selección.

En este ciclo olímpico buscará estar en todas las competencias posibles y llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Alberto Michan

El jinete, quien después de haber competido por México en los Juegos Olímpicos 2008 y 2012, se enroló con Israel rumbo a Tokio 2020.

En 2018, Michan dejó de representar a México y dejó un gran vacío para el su país y para el Ranking Latino. El jinete de 39 años tiene la experiencia de un quinto lugar en individual en Londres 2012.

Damián Villa

El subcampeón mundial mexicano de Copenhague 2009, Damián Villa, anunció en 2018 que dejaría de representar a México y lo haría por su segundo país: Estados Unidos.

"He decidido competir por mi otra nacionalidad que es la estadounidense. Tomando en cuenta que solo pueden competir 2 atletas por país en cada categoría de peso en los Grand Pix, y en México ya hay 2 atletas de excelente nivel con esos cupos muy fijos. Busco volver a participar en eventos de ese calibre ya que mi ranking es lo suficientemente alto para poder hacer", señaló Villa.

Esto, sumado a sus cuestiones laborales, no le permiten ser partícipe de las concentraciones que exige la Federación Mexicana de Taekwondo a todos sus seleccionados.

Kevin Chávez

Una lesión en la rodilla fue la razón por la que el clavadista mexicano Kevin Chávez representó a Australia en los Juegos Olímpicos Río 2016.

Chávez fue operado, provocando una rehabilitación en Australia, donde trabajó al lado de su entrenador Salvado Sobrino, motivo por el que se naturalizó australiano y se integró al equipo nacional de Clavados del país oceánico.

Jonathan Ruvalcaba

El clavadista mexicano también decidió dejar México y competir en nombre de República Dominicana. En este mes de julio representará a su nueva nación durante los Campeonatos Mundiales de Deportes Acuáticos, que se realizará en Gwanju, Coreo del Sur y posteriormente en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

