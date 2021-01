Paola Longoria, nominada a la mejor deportista de todos los tiempos

Paola Longoria, raquetbolista mexicana, fue nominada por The World Games en la categoría de "la mejor deportista de todos los tiempos". La nacida en San Luis Potosí comparte lista con otras 24 atletas, pero destaca que ella es la única mexicana que comparte la categoría.

En dicha premiación, compiten candidatos de todas las ediciones de los 40 años de la historia de los Juegos Mundiales, los cuales representan 24 deportes distintos. Estos deportistas son nominados por sus Federaciones Internacionales.

"Lo que tienen en común todos ellos, es que son atletas extraordinarios, que han triunfado en una o más ediciones de The World Games", publican en su página oficial.

Longoria ha logrado diversos títulos a nivel mundial, entre ellos destacan seis medallas de oro, las cuales son tres en dobles y tres en individual. Estos los consiguió en campeonatos mundiales de la Federación Internacional de Raquetbol, así como sus tres medallas de oro en Juegos Panamericanos celebrados en Guadalajara en 2011, Toronto 2015 y Lima 2019.

Who is The World Games Greatest Athlete of All Time? You decide! 24 candidates, 24 sports - only one can win. Cast your vote now: https://t.co/iwpITUsy7o#WeAreTheWorldGames @ProtectiveLife @TWG2022 pic.twitter.com/ZEpIgZfsWp — The World Games (@TheWorldGames) January 8, 2021

Cabe destacar, que en The World Games participan las disciplinas que no son consideradas para Juegos Olímpicos. Además, las otras candidatas para galardonarse como la mejor deportista de todos los tiempos son:

James Kehoe – Irlanda – juego de soga

– Irlanda – juego de soga Denes Kanyo – Hungría – deportes acuáticos

– Hungría – deportes acuáticos Sofia Olofsson – Suecia – muaythai

– Suecia – muaythai Larysa Soloviova – Ucrania – levantamiento de pesas

– Ucrania – levantamiento de pesas Matthias Hofbauer – Suiza – floorball

– Suiza – floorball Alyssa Murray – Estados Unidos – lacrosse

– Estados Unidos – lacrosse Batyr Alteyev – Rusia – sumo

(MAC)