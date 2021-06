Paola Espinosa explota contra Conade y Ana Guevara: ¿por qué no acudirá a Tokio?

“A raíz de estos problemas empecé a caer mal, empecé a molestarlas porque no me uní a varias cosas, no me nacía hacerlo porque no puedo apoyar al 100 por ciento algo que nos está afectando a nosotros los atletas. Por ejemplo con el FODEPAR, no podía meter las manos al fuego con la Secretaría de la Función Pública que les estaba haciendo observaciones por falta de transparencia en el manejo de los recursos a los atletas, de este desvío millonario, de secuestro, de soborno, de extorsión, de todas esas cosas es algo que a mí no me consta, es algo que no puedo apoyar. De ahí ya molesté, ya caía mal”.