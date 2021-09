Pacto de caballeros en el futbol mexicano: ¿qué era y por qué se sancionó?

El ´Pacto de caballeros´ fue un reglamento no escrito dentro del futbol mexicano

El ´Pacto de caballeros´ fue durante muchos años una práctica común dentro del futbol mexicano. Ante la sanción que recibieron 17 equipos de la Liga Mx en conjunto con la Federación Mexicana de Futbol (Fmf) por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), los cuestionamientos han vuelto a surgir: ¿En qué consistía este famoso tratado?





A pesar de que no existe una fecha exacta de su creación, el ´Pacto de caballeros´ era un reglamento no escrito por parte de todos los dueños de los clubes del futbol mexicano, el cual consistía en proteger sus intereses mediante una compensación económica o bien, simplemente aprobando el traspaso del futbolista, aún y que este ya no tuviera contrato con el club.

ORIGEN

Uno de los detonantes para que surgiera este tratado fue el caso de Gerardo Torrado en su partida al futbol del viejo continente y después consumando su regreso a la Liga.

En aquel momento Pumas, exigió una compensación económica ´La Máquina´ para que Torrado pudiera enfundarse la camiseta celeste. Fue entonces cuando el ex directivo de Cruz Azul, Victor Garcés, en colaboración de Miguel Ángel Couchonal, en ese entonces directivo de Atlante, y Jorge Urdiales de Rayados, empezaron a darle forma a este acuerdo.

El Pacto de Caballeros dejó de existir

Con el nacimiento de la Asociación Mexicana de Futbolistas (AMFpro), la cual estaba liderada por jugadores como Rafa Márquez, Carlos Salcido y Oribe Peralta, este tratado fue eliminado, al igual que el polémico mercado de fichajes mejor conocido como Dratf.