Pacquiao regresa al ring ante Ryan García; el "heredero" del Canelo

"The Face of Boxing le da la bienvenida al campamento de Future of Boxing, ya que Eddy Reynoso será ahora el entrenador principal del prospecto superpluma Ryan ´Kingry´ García. El futuro parece brillante para el joven estrella, ya que da un paso monumental en su carrera exactamente una década después de que Canelo Álvarez hiciera su debut en los Estados Unidos", compartió.